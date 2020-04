COVID-19: Les légumes et fruits surgelés sont-ils aussi nutritifs que les frais?

Pour éviter de faire l’épicerie trop souvent en cette période de confinement , mais sans se priver de fruits et légumes, l’option qui s’offre à nous: les surgelés. Mais ont-ils autant de valeurs nutritionnelles que les produits frais? On a interrogé Isabelle Huot , docteure en nutrition.

FotografiaBasica via Getty Images

«Les fruits et légumes sont au maximum de leur valeur nutritive quand vous les cueillez, bien entendu! Mais la question ne se posant pas en ce moment, il y a donc l’option des surgelés. Sachez que les fruits et légumes sont surgelés dans les 24 heures suivant la cueillette, autant dire qu’ils sont aussi nutritifs que les frais. Sachez aussi que les légumes cueillis avant leur maturité et qui passent des semaines sur les étals de nos épiceries perdent de leurs vertus nutritives, tout comme lorsqu’ils voyagent de Californie ou du Mexique pour arriver chez nous.»