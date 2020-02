La législation canadienne met en danger les travailleuses du sexe

Motortion via Getty Images

MONTRÉAL — La mort de Marylène Lévesque, tuée le 22 janvier dans un hôtel de la banlieue de Québec, démontre, selon des observateurs, que la législation canadienne ne protège aucunement les prostituées, bien au contraire.

Des personnes liées à ce secteur soutiennent que ce meurtre révèle à quel point les lois ne sont pas appliquées de façon égale dans tout le pays. Elles signalent aussi que ce crime a mis en évidence la lâcheté de la classe politique canadienne concernant les travailleuses du sexe.

La loi C-36, que le gouvernement fédéral conservateur de l’époque défendait en affirmant qu’elle visait à protéger les travailleuses du sexe, les a plutôt poussées à devenir «invisibles», constate Sandra Wesley, la directrice générale de Stella, un organisme qui intervient auprès des travailleuses du sexe.

«La situation s’est assurément dégradée pour les travailleuses du sexe, affirme-t-elle. On doit faire de plus en plus de compromis sur le plan de la sécurité afin de s’assurer que les clients [ne se fassent pas arrêter].»

Eustachio Gallese, qui bénéficiait d’une semi-liberté, a été accusée du meurtre au deuxième degré relativement à la mort de Mme Lévesque. L’individu avait été condamné pour le meurtre de sa femme en 2004 et avait déjà été jugé coupable d’agression contre une compagne précédente. Dans le cadre de sa semi-libération, une «stratégie de gestion de risque» avait été élaborée afin de lui permettre de rencontrer des femmes pour qu’il puisse assouvir ses «besoins sexuels».