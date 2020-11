Ce legging biodégradable est 100% québécois

La compagnie québécoise Moov Activewear vient de lancer un legging biodégradable, décliné en quatre styles, entièrement conçu et fabriqué à Montréal par des sportives, océanographes, mères et entrepreneures. Sauver les océans un legging à la fois est la mission de cette entreprise d’ici emmenée par Geneviève et Stéphanie Tremblay, deux soeurs, et ce depuis 2013.