Un legging écolo québécois composé de 12 bouteilles de plastique

L’entreprise québécoise de vêtements écoresponsables et éthiques Rose Buddha lance Brave, une collection de leggings écolos et techniques, faits pour la course.

Depuis ses débuts en 2016, la compagnie montréalaise a recyclé plus d’un demi-million de bouteilles de plastique des dépotoirs, pour les transformer en vêtements écoresponsables, faits dans le respect complet de la nature et des gens. Et ce n’est pas fini! Avec ce nouveau legging, l’aventure continue au pas de course.