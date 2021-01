Legault s’inquiète des étudiants des cégeps et universités

Le premier ministre François Legault s’est adressé tout particulièrement aux étudiants des cégeps et des universités dans un long message partagé sur Facebook samedi midi.

«L’éducation, c’est ma plus grande priorité comme premier ministre. Les cégeps et les universités font partie de ça. Vous êtes l’avenir du Québec», lance-t-il.

M. Legault affirme ensuite que bien qu’on ait surtout parlé des élèves du primaire et du secondaire dans les dernières semaines, les jeunes adultes demeurent tout autant dans ses pensées. Il dit s’inquiéter de l’impact que la pandémie a eu et continue d’avoir sur la santé mentale de ces jeunes.

Après avoir encouragé quiconque en ressent le besoin à demander de l’aide et à appeler le 811, M. Legault a révélé être en discussion avec la Santé publique. Son équipe tente d’envisager «comment on pourrait pourrait permettre plus de présence sur les campus des cégeps et des universités de manière sécuritaire».

Il poursuit en rappelant que le meilleur moyen de pouvoir reprendre le cours normale des choses dans les établissements d’enseignement, c’est de réduire la contagion.

«Je vous demande de faire particulièrement attention aux personnes de plus de 65 ans qui sont vulnérables aux pires symptômes de la COVID», rappelle-t-il.

«Si on joue en équipe, si tout le Québec respecte les règles, on va y arriver.»

Il termine son appel aux jeunes en se disant fier d’eux et rempli d’espoir «pour notre Québec de demain»

«Lâchez pas 😀», conclut-il.

Voyez la publication complète ci-dessous: