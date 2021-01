En effet, pour les quatre prochaines semaines, les Québécois seront contraints à rester à leur domicile entre 20h et 5h, à moins de pouvoir justifier leurs déplacements . La mise en place de ce couvre-feu, décision historique au Québec, soulève encore bien des questions et ne récolte pas l’adhésion de tous.

«Je vous implore de faire ce dernier effort», écrit ainsi le premier ministre dans un message publié sur Facebook samedi matin. Il y rappelle les différentes raisons qui l’ont amené à faire ce choix difficile dans la lutte à la COVID-19 , notamment la pression exercée sur les hôpitaux et la nécessité de protéger les plus vulnérables de la société.

Il en appelle également à la solidarité de la population. Et reprenant une métaphore déjà évoquée, il conclut: «Notre bataille achève et comme dans un long marathon, ce sont les derniers kilomètres qui sont les plus durs.»

Voyez son message complet ci-dessous: