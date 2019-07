Au terme d’une première journée de travail à Saskatoon, à l’occasion du Conseil de la fédération , les 13 premiers ministres des provinces et territoires ont signé un texte conjoint, invitant le gouvernement fédéral à assurer le traitement «rapide et efficace» des demandes provenant des candidats à l’immigration économique.

Le gouvernement Legault est actuellement en négociation avec Ottawa au sujet des seuils d’immigration et des tests de français et de valeurs qu’il veut imposer aux nouveaux venus.

M. Legault estime que le front commun des provinces en faveur de l’immigration économique va l’«aider» dans ses discussions avec Ottawa.

«On a le support de toutes les provinces et les territoires pour appuyer un changement quand même important, on parle au Québec de passer de 58 à 65 pour cent, et dans le Canada de passer de 55 à 65 pour cent, et l’appui de provinces importantes, entre autres Doug Ford, Jason Kenney, donc des provinces qui comptent», a-t-il déclaré en mêlée de presse.

