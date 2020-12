Partys de Noël: Legault annoncera sa décision d'ici le 11 décembre

La permission de se rassembler pour Noël risque d’être annulée si les hospitalisations liées à la COVID-19 continuent d’augmenter dans les prochains jours. La décision finale sera annoncée d’ici le 11 décembre, a annoncé François Legault mardi.

Le premier ministre a souligné que plusieurs hôpitaux du Québec présentaient déjà des taux d’occupation critiques, alors que 6542 employés du réseau de la santé sont présentement en congé de maladie ou en retrait préventif.

«Si les hospitalisations continuent d’augmenter comme ça, malheureusement, ça sera pas possible d’avoir les deux rassemblements à Noël», a prévenu le premier ministre,

M. Legault s’est dit sensible à la fatigue du personnel hospitalier après neuf mois de pandémie et a affirmé que la situation dans les hôpitaux serait le critère principal pris à compte dans la décision d’autoriser ou non les partys de Noël.

