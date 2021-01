Legault confirme l'imposition d'un couvre-feu et un renforcement du confinement

Le premier ministre québécois François Legault a confirmé, mercredi, ce qui avait déjà été évoqué par plusieurs médias. Devant un virus qui refuse de céder du terrain, un confinement renforcé se poursuivra au Québec et un couvre-feu sera instauré. Ces nouvelles mesures contre la COVID-19 entreront en vigueur dès samedi.

La bataille menée dans la dernière année n’est pas terminée, a-t-il souligné, rappelant que la situation avait empiré récemment.

Le couvre-feu sera imposé du 9 janvier jusqu’au 8 février. Il sera donc interdit d’être à l’extérieur de son domicile autrement que pour aller travailler, de 20h à 5h.

Des contraventions de 1000 à 6000$ pourront être remises aux personnes ne respectant pas le couvre-feu.

Les épiceries et dépanneurs devront fermer à 19h30. Les dépanneurs avec station-service et les pharmacies pourront rester ouverts plus tard.

Les commerces non essentiels demeureront fermés, mais il sera possible d’aller récupérer des achats à la porte. «Quelqu’un qui veut aller chercher un habit de neige à la porte d’un commerce va pouvoir le faire, a précisé Legault. Ça va permettre à certaines personnes d’être dépannées et à certains commerces de vendre un peu, mais évidemment on comprend bien que c’est quand même très limité.»

Les restaurants, gyms, théâtres et cinéma restent fermés aussi jusqu’au 8 février.

Dans les écoles...

Les écoles primaires ouvriront toutefois comme prévu ce lundi. Une nouveauté: les élèves devront porter un couvre-visage dans les corridors et les élèves de 5e année et de 6e année devront également porter un couvre-visage en classe.

Au secondaire, les cours reprendront le 18 janvier. Le gouvernement fournira deux masques de procédure par jour à chaque élève et enseignant dans toutes les écoles secondaires de la province.