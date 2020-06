Legault fait appel à ses «amis Facebook» pour faire adopter le projet de loi 61

“Bonjour tout le monde, a-t-il commencé. Je vous écris de bon matin parce que j’ai besoin de votre appui.”

“Dans les prochaines heures, les partis d’opposition devront décider si oui ou non, ils veulent nous aider à relancer l’économie québécoise et construire plus rapidement les écoles, les hôpitaux, les projets de transport en commun et à réparer nos routes maganées.”

Le gouvernement veut aussi accélérer la rénovation des CHSLD et des maisons des aînés, souligne M. Legault. “On doit bien ça à ceux qui ont bâti le Québec”, a-t-il poursuivi.

Il plaide que tous ces projets ne sont pas du “luxe”. Il dit comprendre les inquiétudes des partis d’opposition, mais rappelle que son gouvernement a déposé des amendements notamment pour mieux protéger l’environnement.

“Malgré ces changements, les partis d’opposition ont décidé de refuser la main tendue par le gouvernement.”

La plupart des groupes entendus en commission cette semaine ont émis de grandes réserves sur le projet de loi, arguant entre autres qu’il ouvrait la porte à la collusion et à la corruption.