Cette route s'illumine la nuit au passage des automobiles

S’agit-il d’une route ou d’une piste d’atterrissage pour avion? La question a suscité de vifs débats sur la plateforme Reddit depuis trois jours. La raison? Une vidéo filmée la nuit où l’on peut voir des lumières s’allumer l’une après l’autre subitement devant le conducteur. Car oui, il s’agit bien d’une route et l’automobiliste se trouve en Russie.

Fin novembre, le pays a décidé de tester un nouveau balisage avec des LED. Ces lumières sont insérées dans le sol et s’allument pendant la nuit pour montrer le chemin aux voitures. Les autorités ont décidé de mener une expérimentation sur un tronçon d’autoroute de 3 km entre les villes de Kursk et de Voronej. Ce passage est l’un des plus dangereux du pays, car il y a peu de lumières ce qui provoque de nombreux accidents.

Ces LED sont alimentées via l’énergie solaire accumulée pendant la journée. Si le dispositif se montre concluant, la Russie souhaite étendre ce balisage à d’autres routes dangereuses.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

