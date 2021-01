L'amour de la lecture s'inculque dès la naissance, disent les pédiatres

d3sign via Getty Images

d3sign via Getty Images

L’association encourage les prestataires de soins de santé à parler aux parents de l’importance de lire, de parler et de chanter aux enfants tous les jours, dès le début de leur vie.

Dans un communiqué de presse publié mercredi, la Société canadienne de pédiatrie affirme que le cerveau des bébés se développe lorsque les adultes répondent à leurs babillages, et que ces interactions précoces peuvent affecter le développement du langage et les compétences en littératie.

La SCP dit que les bébés bénéficient de la communication dans n’importe quelle langue, et si les livres sont un outil utile, le chant et la narration peuvent également aider les enfants à comprendre de nouveaux mots et structures de phrases.