Après la COVID-19, Léa Clermont-Dion donne des nouvelles de sa petite famille

Léa Clermont-Dion a tenu à rassurer ses abonnés quant à son état de santé et celui de sa fille, née il y a une dizaine de jours.

L’autrice et réalisatrice avait appris avoir contracté la COVID-19 peu de temps après son accouchement, la forçant à se placer en isolement avec son bébé.

Dans un message partagé sur Instagram, ce lundi 5 octobre, la principale intéressée a remercié les internautes qui lui ont fait parvenir de nombreux messages de soutien durant cette période difficile avant de se montrer plus rassurante.

«Sachez que notre histoire se termine bien. Nous arrivons au terme de cette quarantaine pour le moins angoissante. Nous n’avons pas développé de symptôme malgré mon test positif à la COVID-19. Toute la famille est en santé. Difficile d’expliquer le pourquoi du comment. On en sait si peu sur la maladie. Nous sommes soulagés. De se retrouver. De se coller», a-t-elle déclaré.

«Je ne souhaite à personne de vivre une telle expérience de naissance. Mais bon, on tourne la page. La vie continue. Ma petite superbe est merveilleuse et me remplit d’amour. Cette dernière semaine m’aura donné une leçon de résilience.»

Léa Clermont-Dion conclut en invitant la population à faire «un effort collectif pour renverser la cadence», alors que les bilans quotidiens de nouveaux cas de COVID-19 ne cessent d’augmenter au Québec.