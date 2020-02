Quand Julien Lacroix et Marc Labrèche s'affrontent devant le tribunal

Julien Lacroix a partagé un nouveau sketch, ce mardi 4 février, dans lequel il livre une intense bataille judiciaire à nul autre que Marc Labrèche.

Julie Snyder avait fait mention du sketch en question lors du fameux coup monté de Julien Lacroix à La semaine des 4 Julie. Mais plutôt que de présenter un extrait de la vidéo en question, l’animatrice et les spectateurs avaient plutôt eu droit aux explications de Julien Lacroix et de Marie-Lyne Joncas en ce qui a trait au superbe malaise télévisuel auquel nous venions d’avoir droit.

Dans le rôle de l’avocat de la couronne, Labrèche mène la charge contre un Julien Lacroix égal à lui-même, d’abord pour une histoire d’amendes impayées, puis pour «avoir conduit en état affaibli causant la mort».

Entre Lacroix qui prétend être un chien Mira et récite un passage des Boys I et Labrèche qui tente de séduire la juge avec une carte cadeau pour le restaurant La Belle et La Boeuf, le pauvre sténographe a bien du mal à faire son travail correctement dans une cour aussi agitée.

