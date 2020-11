La nouvelle adresse beauté sans cruauté pour les animaux à Montréal

Des marques indépendantes

Au programme: Apprenti Ôr’ganik - une compagnie de soins pour la peau montréalaise, organique et biologique -, Truly Lifestyle Brand, une marque canadienne nouvellement arrivée sur le marché québécois qui vise des problèmes de santé de la peau tels que l’acné notamment -, Yellow Beauty, Unscented Company et d’autres encore. Des exclusivités pour certaines qui ne sont distribuées qu’ici. On retient également: Egyptian Magic, un onguent dont on dit qu’il était le secret de beauté de Cléopâtre ou cette huile pour le vagin qui a pour but d’adoucir et de repulper.