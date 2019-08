Le Sommet du G7: ça change pas le monde, sauf que…

D’abord, à Québec, nous avions rencontré des dirigeants de pays invités tels que le Sénégal et le Vietnam. À Charlevoix, nous nous étions entretenus avec la Première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, et les présidents d’Haïti et du Rwanda. Ces rencontres faisaient suite à 24 heures passées en compagnie du Président de la République française, Emmanuel Macron, dans le cadre d’une journée de rencontre bilatérale Québec-France.

Déjà, en 2017, le Forum des politiques publiques dévoilait un rapport indiquant que les revenus publicitaires des médias canadiens étaient en chute libre (télévision, quotidiens, radio, journaux communautaires). Dans les conclusions, on notait que Facebook et Google accaparaient 70% des revenus de la publicité numérique au pays.

Certains pourraient penser que cette façon de fonctionner constitue un frein à l’aboutissement de résultats concrets, mais c’est justement ce format qui donne de la force aux rencontres. Le G7 a été conçu pour faire avancer la réflexion sur les dossiers, et non pas pour régler unilatéralement tous les sujets complexes de notre époque.

Vous pourriez me dire que certaines entreprises n’ont simplement pas su s’adapter aux changements ou que cette tendance était, après tout, prévisible. Alors, sur les règles fiscales, je me demande pourquoi les gouvernements de la planète se sont retrouvés à la remorque de ces entreprises?

Oui, il faut développer un consensus fort pour que les règles du jeu soient applicables partout pour éviter les abus. Oui, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) complète actuellement des travaux qui pourraient mener à une solution consensuelle dès 2020. Et oui, cette initiative est complexe quand on y pense.

Faut-il taxer les profits? Le chiffre d’affaires? Que fait-on des stratégies d’évitement fiscal qui transfèrent les profits dans les pays qui taxent moins? Ces questions sont importantes, mais pendant que nous réfléchissons le train est déjà parti de la gare et nous subissons les conséquences.

L’enjeu lié aux médias

Les difficultés financières vécues par certains médias et faisant d’ailleurs l’objet de discussions actuellement à l’Assemblée nationale nous démontrent notre dépendance aux autres juridictions pour trouver une formule de taxation juste, équitable, applicable et efficace. Cette situation touche directement nos communautés et plus particulièrement celles et ceux qui vivent des changements dans leur environnement de travail.