Le prix des maisons devrait grimper au pays en 2020

grandriver via Getty Images On peut apercevoir la vue sur Montréal entre ces deux immeubles à condos du quartier Griffintown, à Montréal.

MONTRÉAL ― La prochaine année s’annonce faste pour le marché de l’immobilier... peut-être même un peu trop, pour ceux qui espèrent pouvoir trouver une maison à un prix abordable.

Un bon nombre d’experts prévoient une augmentation du prix des propriétés en 2020, en raison d’un taux hypothécaire bas et d’une demande en hausse – qui devrait être créée par plus de premiers acheteurs et d’immigrants.

La prévision la plus optimiste (ou la plus pessimiste, pour ceux qui cherchent des prix plus bas) provient de Capital Economics, qui affirmait la semaine dernière qu’«un élan est en train de se créer» dans la croissance des prix de l’immobilier. Si la tendance se maintient, la croissance devrait atteindre un taux annuel de 6% en mars 2020.

«La hausse du rapport ventes-nouvelles inscriptions suggère que l’inflation du prix des propriétés va augmenter», a écrit Stephen Brown, économiste principal pour le Canada au sein de la firme.

Ce rapport ventes-nouvelles inscriptions mesure combien de propriétés se vendent versus combien sont mises en vente. Plus ce rapport est élevé, plus le marché est gonflé et plus on peut s’attendre à ce que les prix montent.

Cela varie d’un marché à l’autre, mais en général, un ratio qui se situe au-dessus de 60% suggère une hausse des prix à venir. Selon les données de l’Association canadienne de l’immeuble, ce ratio était de 63,7% au pays en octobre, soit bien au-dessus de la moyenne de 54%.