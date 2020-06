Les Village People ont changé d’avis. Le groupe culte des années 70, qui n’avait jusqu’ici pas contesté l’utilisation de ses musiques lors de meetings de Donald Trump, a demandé au président américain de ne plus utiliser ses titres après les menaces de ce dernier de déployer l’armée face aux manifestants contre le racisme.

Victor Willis, l’agent de police du groupe de disco, a demandé à Donald Trump «de ne plus utiliser aucune de (ses) chansons à (ses) rassemblements, en particulier Y.M.C.A. et Macho Man», dans un message écrit sur Facebook ce vendredi 5 juin. Victor Willis, qui a également co-écrit ces deux chansons, suggère notamment qu’une action militaire contre les citoyens américains pourrait affaiblir les chances de réélection du président.

«Si Trump demande à l’armée de tirer sur ses propres citoyens (sur le sol des États-Unis), les Américains se soulèveront de manière si massive devant la Maison-Blanche qu’il pourrait être forcé de quitter son poste avant l’élection. Ne faites pas cela, monsieur le président! Et je vous demande de ne plus utiliser aucune de mes chansons à vos rassemblements, en particulier Y.M.C.A. et Macho Man. Désolé, mais je ne peux pas soutenir ce que vous proposez.»