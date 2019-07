Le nouveau président ukrainien à Toronto

ASSOCIATED PRESS

Mais M. Zelenskiy a travaillé rapidement pour dissoudre le Parlement de son pays et organiser de nouvelles élections législatives plus tard ce mois-ci, bien avant la date prévue.

Les deux dirigeants se sont serré la main devant les drapeaux canadien et ukrainien et, en anglais, M. Zelenskiy a remercié M. Trudeau pour son accueil.

OTTAWA — Le Canada continuera «à se tenir aux côtés de l’Ukraine contre l’ingérence et l’agression russes», a promis le premier ministre Justin Trudeau au président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, mardi, à l’occasion du lancement d’une conférence internationale à Toronto sur l’avenir du pays d’Europe de l’Est.

L’ambassadeur Shevchenko a indiqué que la conférence de trois jours, organisée par le Canada, réunirait des représentants de 30 pays ainsi que d’institutions internationales telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.

Cela aidera M. Zelenskiy à définir les priorités de sa présidence, qui comprendront notamment la lutte contre les menaces venant de Russie, a affirmé M. Shevchenko.

Aide du Canada

En 2014, la Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée, l’une des plus graves violations des frontières en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, un acte que le Canada et ses alliés occidentaux considèrent comme illégal. Moscou a également fomenté une insurrection prorusse dans l’est de l’Ukraine, qui a fait plus de 13 000 morts.

Le Canada a été le premier pays occidental à reconnaître l’indépendance de l’Ukraine en 1991, après la chute de l’Union soviétique.

Depuis 2014, le Canada a fourni à l’Ukraine une aide militaire, juridique, financière et politique de 785 millions $.

La population canadienne comprend par ailleurs 1,3 million de personnes d’origine ukrainienne, ce qui en fait l’une des communautés de la diaspora les plus influentes du pays.

Le président Zelenskiy «veut avoir ce lien personnel, cette touche personnelle. Il veut réaffirmer ce lien très important entre les pays», a souligné M. Shevchenko.

Le bureau du premier ministre Trudeau a déclaré que M. Zelenskiy et lui discuteraient des efforts de réforme en Ukraine et de son cheminement vers l’intégration à l’Europe.

Les conservateurs veulent aller plus loin

L’opposition conservatrice a déclaré mardi que le gouvernement libéral n’en faisait pas assez pour montrer son soutien à l’Ukraine.

Erin O’Toole et James Bezan, porte-paroles du parti en matière d’affaires étrangères et de défense, ont appelé le gouvernement à envoyer des troupes canadiennes pour diriger une mission internationale de maintien de paix le long de la frontière entre l’Ukraine et la Russie.

Ils ont également appelé à augmenter l’aide militaire et au développement et à élargir les sanctions contre la Russie.