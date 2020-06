Le marché des Éclusiers est de retour dans le Vieux-Montréal!

Agence Amuse

Quel plaisir de vous partager de bonnes nouvelles après ces mois de confinement! Cette fois-ci on vous annonce le retour du marché des Éclusiers, de son bar terrasse et de son restaurant, le tout va rouvrir dans le Vieux-Montréal dans le respect des consignes de distanciation et de sécurité liées à la COVID-19.

Ce sera la troisième saison pour cet espace (lancé en 2016) qui mise sur les produits de producteurs et d’artisans aux 4 coins du Québec. Une opportunité de plus d’acheter et de consommer local, et de nous encourager à adopter de nouvelles habitudes, qui aident les producteurs locaux à prospérer.

Agence Muse

«Notre vision est d’offrir un véritable carrefour où les entreprises et les collectivités alimentaires locales participent à promouvoir la riche histoire du Québec en matière de produits agricoles et artisanaux nutritifs, délicieux et cultivés localement», a déclaré par voie de communiqué Devin De Sousa, propriétaire du Marché des Éclusiers.

Sachez que les règles de distanciation et la sécurité imposent un maximum de cinq clients à la fois, une station de lavage des mains, du désinfectant sur place, des panneaux pour diriger la circulation et bien sûr l’application de la règle des deux mètres notamment.