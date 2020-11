Le jour où mon fils est passé de «petit cute» à «grand dérangeant»

Chapitre un: mère courage et ses enfants

Je m’en souviendrai toujours. Il y a de cela quelques années, j’écoutais un sitcom un soir de semaine quand soudain, une réplique m’a frappée: «La trisomie c’est bien «cute» chez un enfant, mais rendu à l’adolescence, c’est vraiment dérangeant». Je me rappelle avoir été vraiment choquée, avoir trouvé cette affirmation d’une cruauté sans nom.

Parce qu’au fond, c’est vrai; le jour finit par arriver où les «drôles» de manies de ton fils, comme te sentir le coude comme s’il s’agissait d’un riche cacao importé, deviennent sources de malaises en plein centre commercial. Vous savez, quand votre garçon est pratiquement aussi grand que vous et que techniquement, il devrait être être à l’âge de faire des conneries d’ado… Eh bien mon garçon à moi, il me renifle les coudes (oui oui!), vide les comptoirs d’échantillons de jujubes sans gêne et se désorganise si je porte ma veste détachée. Vous imaginez le regard des autres?

Même si ces petites manies deviennent pas mal moins «cutes» quand ton enfant neuro-atypique a pratiquement du poil au menton, jusque-là, ce n’était pas encore SI dramatique… J’imagine? Même si, quand on doit utiliser les toilettes publiques et que je dois accompagner Lucas jusqu’à la cabine, dans la toilette des femmes, les regards pèsent, et les jugements me font mal. Les espèces de «What the F$%?» dans les yeux des passants m’atteignent plus que je n’aurais pu le penser.

Chapitre deux: le voyage

Un jour, sur un gros coup de tête, on a fait une folie. Vous savez, le genre de gros coup de tête clairement au dessus de tes moyens? Voilà: escapade en avion dans le sud avec le grand, le moyen et le bébé tout neuf qui ne marche pas et qui est encore au sein. En prévoyant un minimum les aléas du voyage avec ma gang et mon garçon autiste, j’ai eu le flash de demander à ma belle-soeur, qui a une calligraphie incroyable, de me dessiner des chandails à messages dans le genre de «Je suis autiste, moi aussi je te juge!» ou «I’m autistic, what’s your problem?!» pour le voyage.

Magie! Grâce à ces simples chandails, j’ai finalement eu droit à de beaux sourires, de beaux commentaires, mais surtout à de la compréhension. C’est comme si toutes les manies de mon fils redevenaient cutes tout d’un coup. Pour une fois, j’ai pu profiter de mes vacances sans me tracasser du regard des autres. Quel soulagement!

Chapitre trois: le (ok la...) COVID-19

Avec les années, j’ai appris à composer avec le poids du regard des autres. J’en étais arrivée au stade où ça me dérangeait moins, que ce soit par habitude, ou simplement par déni... Ou les deux!

Et là, BOUM. Un nouveau revers à essuyer: la Pandémie, avec un grand P. Cette maladie et le nouveau mode de vie qu’elle nous a imposé du jour au lendemain a fait disparaître au passage tous les précieux acquis de mon grand Lucas. Entre le 14 mars et le retour à l’école en septembre, je ne peux pas vous dire à quel point ça a été difficile.

De un, être enfermé à la maison sans routine, c’est désastreux pour un enfant qui a des besoins particuliers. Nous n’avions aucun échappatoire pour lui changer les idées. Mon fils a perdu tous ses repères. Pris comme dans un état de détresse constant, les crises étaient de plus en plus fréquentes. Encore plus difficile considérant que Lucas est non verbal, et qu’il est impossible pour lui de communiquer ce qu’il ressent, d’extérioriser ou de nommer de quoi il a envie.