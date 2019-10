Le groupe Extinction Rébellion Québec récidive

Julie Marceau, reporter à ICI Radio-Canada, rapporte également sur Twitter que «les organisateurs ont répété plusieurs fois qu’ils souhaitent que cela s’effectue sans violence» et qu’ils «ont finalement choisi (plutôt que d’affronter la police en poursuivant leur chemin) (...) de faire le «party» dans la rue et «manger du gâteau».

L’organisation La Planète s’invite au Parlement a entretemps témoigné son appui à Extinction Rébellion Québec sur les réseaux sociaux :

«Le rapport alarmant du GIEC a été déposé il y a un an aujourd’hui. Pendant ce temps, nos dirigeants ont continué de nous enfoncer encore plus dans le problème en encourageant la construction des pipelines Trans-Mountain et GNL Québec, ignorant l’appel des scientifiques et des citoyen.ne.s à agir. C’est pourquoi la désobéissance civile pacifique est désormais nécessaire pour dénoncer et faire cesser cette ignominie avec des mesures choc. Merci et Bravo aux braves d’Extinction Rebellion Québec! 👏»