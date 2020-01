Le gel antibactérien et le lavage des mains protègent-ils contre le coronavirus?

Andia via Getty Images

Andia via Getty Images

Quelle est la meilleure façon d’éviter de contracter le coronavirus chinois?

C’est une question qui préoccupe le monde entier, car une nouvelle souche de coronavirus — une famille de virus qui a provoqué des épidémies telles que le SRAS et le MERS — a été identifiée à Wuhan, en Chine, et des cas continuent d’être confirmés dans le monde entier.

Le Canada signale un cas confirmé de virus, un présumé et plus d’une douzaine d’autres personnes subissent des tests de dépistage. Alors que les masques faciaux s’envolent des étagères partout au Canada, la demande de désinfectants pour les mains à base d’alcool a également augmenté chez les personnes qui tentent d’éviter le virus infectieux.

Le fait est que le coronavirus de Wuhan est un virus respiratoire semblable au rhume et à la grippe. Un grand nombre des techniques que vous pouvez utiliser pour éviter la grippe s’appliquent aussi afin de vous protéger contre le coronavirus— vous laver les mains, rester à la maison si vous êtes malade, en parler à votre médecin. Bien qu’il n’y ait que deux cas présumés de coronavirus au Canada, (et peut-être un troisième en Colombie-Britannique selon les dernières informations au moment de mettre en ligne cet article), des centaines de milliers de personnes contractent la grippe chaque année. Et les moyens de les éviter sont essentiellement les mêmes.

Quelle est donc vraiment la meilleure façon de prévenir la propagation du coronavirus et d’autres infections virales?

Le désinfectant pour les mains empêche-t-il la propagation du coronavirus?

Oui. Les désinfectants pour les mains à base d’alcool sont non seulement efficaces pour prévenir la transmission du coronavirus, mais également la transmission des infections virales en général. Selon Santé publique Canada, ils doivent avoir une teneur en alcool d’environ 60 ou 70%, ce qui est le cas pour la plupart des désinfectants pour les mains disponibles en vente libre.

Selon le professeur James Scott de l’Université de Toronto, ce pourcentage est en fait encore plus efficace que l’alcool à friction à 100%, car le peu d’eau améliore la façon dont l’alcool pénètre et tue la couche extérieure des virus.

Le désinfectant pour les mains ne remplace pas le lavage des mains en ce qui concerne la saleté réelle, mais en termes de maladies virales ou bactériennes, c’est un excellent moyen de prévenir la propagation des maladies.

Et le lavage des mains?

Se laver les mains correctement peut également être un excellent moyen d’éviter la transmission d’une infection virale telle que le coronavirus. Mais vous devez le faire correctement.

Selon Santé publique Ontario, cela signifie faire mousser un bon savon antibactérien pour les mains pendant au moins 15 secondes, en mettre dans tous les recoins, et se rincer correctement.