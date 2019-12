Le départ du président de Tim Hortons annoncé par sa société mère

Diane Labombarbe via Getty Images

Jose Cil y déclare que M. Macedo a représenté un précieux apport au développement de Burger King , une autre marque de RBI, aux États-Unis et qu’il a su mener Tim Hortons à travers une «période de transition» l’année dernière.

Le communiqué de presse précise qu’Axel Schwan, qui avait été nommé président régional de Tim Hortons pour le Canada et les États-Unis en octobre dernier, se joindra à l’équipe de direction mondiale de RBI. M. Schwan ajoutera la supervision de l’Amérique latine à ses responsabilités.

À la fin du mois d’octobre, M. Cil avait relevé que les bénéfices de Tim Hortons «n’étaient pas là où nous le voulions». Les revenus de RBI ont toutefois augmenté grâce aux deux autres chaînes de restauration rapide sous son égide.

Tim Hortons a retiré les produits Beyond Meat de son menu en septembre, deux mois après avoir introduit cette protéine végétale fortement publicisée dans la plupart de ses quelque 4000 emplacements à travers le pays.

Avant d’être nommé président régional de Tim Hortons pour le Canada et les États-Unis, M. Schwan était le directeur mondial du marketing.

Tim Hortons exploite plus de 4800 emplacements à travers le monde, principalement au Canada et aux États-Unis. La chaîne possède également des restaurants au Mexique, au Royaume-Uni, en Espagne, aux Philippines et en Chine.

RBI a annoncé une expansion majeure en début d’année, avec des plans pour que ses trois chaînes de restauration - Tim Hortons, Burger King et Popeyes Louisiana Kitchen - puissent se dénombrer à plus de 40 000 établissements dans le monde d’ici dix ans.

