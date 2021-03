Une collection québécoise 100% au profit de femmes en situation d'itinérance

Cette collection capsule intitulée Midnight Mistress signe une nouvelle collaboration entre la marque et l’artiste tatoueuse montréalaise Epithumia Rose. Au programme: un manteau de type bomber jacket (200$), un chandail à manches courtes (40$) et une paire de chaussettes (20$).

«Le but ultime de nos Services aux femmes est de faire en sorte que chaque femme qui franchit nos portes soit logée de façon permanente. Nos équipes accueillent et accompagnent chacune d’entre elles dans leur parcours, dans un lieu sécuritaire et inclusif. Des initiatives de collectes de fonds comme celle du Cartel nous permettent d’atteindre cet objectif. Nous ne pourrions pas accomplir notre travail sans le soutien généreux d’entreprises et de donateurs issus de la communauté », a déclaré par voie ce communiqué James Hughes, PDG Mission Old Brewery.