Laurent Simons ne trouvera pas que des Legos ou des bandes dessinées au pied du sapin cette année : ce petit surdoué néerlando-belge, âgé de seulement neuf ans, s’apprête à obtenir son diplôme de licence en génie électrique de l’Université d’Eindhoven.

Avec sa mèche de cheveux qui lui tombe devant les yeux, son pull à col roulé, son jean et ses baskets, Laurent a l’allure de tous les garçons de son âge, plongé avec la même passion dans les aventures de Donald Duck.

Mais ses plus fidèles compagnons, ce sont son ordinateur portable et un épais livre sur les puces électroniques et autres circuits intégrés, du “charabia” pour ses parents, qui avouent “ne rien comprendre à tout ça”.