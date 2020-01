Icon Sportswire via Getty Images

Icon Sportswire via Getty Images Laurent Duvernay-Tardif est un joueur demandé auprès des médias québécois, canadiens et américains en cette semaine du Super Bowl.

«C’est une opportunité incroyable. Il y aura beaucoup de fébrilité. Mais, sincèrement, je le vois comme une expérience positive et j’ai très hâte. Ça fait trois jours que nous sommes ici. Je ressens une espèce de frénésie, et j’ai hâte d’être sur le terrain», a confié Duvernay-Tardif lors de son point de presse mercredi matin.

De plus, les Chiefs, l’équipe qui a choisi de faire confiance à cet obscur bloqueur de l’Université McGill le 10 mai 2014, participeront au troisième Super Bowl de leur histoire le 2 février prochain à Miami. Les hommes d’Andy Reid tenteront alors de mettre fin à la 100e saison de la Ligue nationale de football (NFL) en procurant à la plus grande ville du Missouri un premier titre en exactement 50 ans.

Le gentil géant de six pieds, cinq pouces et 321 livres est brièvement revenu sur son expérience des derniers jours dans le sud de la Floride, et il a rappelé l’importance de respecter la routine d’une semaine régulière dans la NFL — même si cette semaine est toute, sauf ordinaire.

D’ailleurs, les Chiefs ont entamé leur préparation pour le match de championnat de la NFL il y a deux semaines déjà, après avoir vaincu les Titans du Tennessee 35-24 lors du match de championnat de l’Association américaine.

«La semaine dernière en a été une d’installation — mardi, mercredi et jeudi —, donc ç’a été exactement pareil aux 20 dernières semaines, a assuré Duvernay-Tardif. Je pense que ç’a été très important d’installer le livre de jeux dans un environnement qui était beaucoup plus calme. Nous étions aussi beaucoup plus concentrés sur la tâche à accomplir.

«Puis, nous sommes arrivés ici, et là nous réinstallons une deuxième fois notre livre de jeux, tout en sachant de quoi il en retourne, a-t-il expliqué. Aujourd’hui, on va probablement tout réinstaller, simplement pour s’assurer que tous les détails sont bien maîtrisés. Mais le plus gros du travail est déjà fait.

«C’est bien, parce que ça nous permet de faire autre chose, d’être moins stressés qu’une semaine normale», a-t-il résumé.