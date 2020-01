À sa dernière tentative, l'ancien Expo Larry Walker est admis au Temple de la renommée

Vincent Ethier via Getty Images

Vincent Ethier via Getty Images Larry Walker a évolué avec les Expos, les Rockies du Colorado et les Cardinals de St. Louis au cours de sa carrière.

«Quand l’appel est finalement arrivé, j’étais probablement à 90 secondes de dire à tout le monde qu’on allait terminer de regarder tout ça à la télévision! J’avais estimé l’heure à laquelle les gens du Temple allaient appeler, et cette heure était passée. Quand l’appel est finalement entré, j’étais stupéfait. D’entendre Jack O’Connell (de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique) dire que je n’étais pas arrivé à court cette fois-ci a été incroyable.»

«J’ai beaucoup suivi le compte de Ryan Thibodaux (@NotMrTibbs) au cours des dernières semaines. Religieusement. Je voulais seulement donner mon appréciation honnête du moment. (...) C’était une réflexion des élections passées et de la façon dont je croyais que celle-ci allait se conclure.»

Plus tôt en journée, Walker avait émis des doutes sur son élection sur Twitter.

Le voltigeur est ainsi devenu le deuxième Canadien et le premier joueur de position du pays admis à Cooperstown. Le lanceur Ferguson Jenkins, élu en 1991, est l’autre.

MONTRÉAL — Larry Walker s’est trompé. Alors qu’il ne croyait pas obtenir le nombre de votes nécessaires, l’ex-voltigeur des Expos de Montréal a plutôt été élu au Temple de la renommée du baseball à sa 10e et dernière année d’éligibilité.

The moment Larry Walker got the call 👏 pic.twitter.com/CdgErmrXHk

Walker a vu son nom inscrit sur 304 des 397 bulletins de vote soumis par les membres de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique (BBWAA), soit 76,6 pour cent. Afin d’être élus à Cooperstown, les joueurs doivent obtenir la faveur de 75 pour cent des électeurs, ou 298 votes cette année.

«J’espère qu’il a été admis au Temple de la renommée, avait déclaré son ancien gérant Felipe Alou, rejoint par La Presse canadienne. Tout en lui respire le Temple de la renommée. Il avait tout. Il frappait pour la moyenne; défensivement, c’était l’un des meilleurs voltigeurs de droite. S’il n’avait pas le meilleur bras, il avait assurément le plus précis. Il était un bon coureur sur les sentiers, il avait la puissance et produisait des points.

«Pour un gérant comme moi, qui le connaissait depuis le niveau A, Larry Walker était tout un athlète. Il aurait pu jouer n’importe quelle position sur le terrain et remporter un Gant d’or. Pendant quelques mois, il a joué au troisième but dans les ligues mineures. De toute évidence, il était mieux outillé pour le champ extérieur, mais il aurait tiré son épingle du jeu au troisième. Il avait les cinq outils qu’on recherche dans un joueur de baseball. Plus encore, ces cinq outils étaient en évidence chaque fois qu’il foulait un terrain. Certains joueurs disposent de ces cinq outils, mais ne s’en servent pas chaque match.

«Je ne peux pas dire que ça aurait été un terrible oubli s’il n’avait pas été élu au Temple de la renommée, a poursuivi Alou. Mais je sais que lorsque je le dirigeais, ou lorsque j’ai dirigé contre lui, c’était l’un des meilleurs de la profession. C’était un joueur exceptionnel aux yeux de tous ceux qui l’ont croisé.»

Le voltigeur de Maple Ridge a mis fin à sa carrière de 17 saisons avec les Expos (1989 à 1994), les Rockies du Colorado (1995 à 2004) et les Cardinals de St. Louis (2004-2005) avec des moyennes offensives de ,313/,400/,565; 2160 coups sûrs, dont 417 doubles et 383 circuits, 1311 points produits, 1355 points comptés et 230 buts volés.

Le Britanno-Colombien a remporté le titre de joueur par excellence de la Ligue nationale en 1997, alors qu’il avait maintenu des moyennes de ,366/,452/,720 avec 49 circuits, 130 points produits et 143 points comptés. À ce titre de joueur par excellence, il faut ajouter trois championnats des frappeurs, sept Gants d’or, trois Bâtons d’argent, en plus de cinq participations au match des étoiles.