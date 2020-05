«L'après»: l'autrice Emilie Ouellette crée un rendez-vous quotidien pour les adolescents

Pensez roman-feuilleton nouveau genre: chaque jour, à la même heure, l’autrice Emilie Ouellette publie en ligne un nouveau chapitre de son roman «L’après», destiné aux adolescents - et ce, de façon tout à fait gratuite.

Le contexte de l’histoire n’est pas étranger à la situation inhabituelle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. En fait, celle qui est également humoriste et conférencière y a puisé beaucoup d’inspiration; «L’après» se déroule après une pandémie mondiale, qui a décimé tous les adultes de la planète, laissant les jeunes à eux-mêmes. Le HuffPost Québec a discuté avec l’autrice de ce roman, dont la publication quotidienne se veut rassembleuse en temps de pandémie.

Comment le projet d’écriture de «L’après» a-t-il démarré?

EO: Il a débuté il y a quelques semaines. J’ai quatre enfants; ma plus vieille a 11 ans. On prenait une marche dehors à la mi-mars, une journée pendant laquelle il faisait beau. À ce moment-là, ça n’allait vraiment pas bien en Italie. En même temps, ils n’arrêtaient pas de dire que ça ne semblait pas affecter les enfants.

En parlant avec ma fille, je me suis rendue compte qu’elle ressentait un stress par rapport à ça. Son stress, c’était (de se dire): «Et si tous les adultes mouraient demain?» Étant la plus vieille de la famille, elle était en train de se préparer: «Si jamais vous mourez, qu’il n’y a plus d’adultes, c’est moi qui deviens responsable de mon frère et de mes soeurs.» J’ai fait: «Woh! On va se calmer.»

On en a parlé beaucoup, on a remis les choses en place. Mais après ça, c’est une idée qui est restée dans ma tête et à laquelle j’ai continué à réfléchir.

Pourquoi as-tu décidé de viser les ados en particulier?

EO: Je me suis dit que si ma fille de 11 ans avait ces peurs-là, c’était probablement la même chose pour les ados. En plus, ils vivent un stress parce qu’ils sont séparés de leurs amis.

Aussi, j’ai eu plusieurs vies; j’ai déjà été intervenante en maison de jeunes il y a vraiment longtemps. Après ça, j’ai été happée par la maternité, puis j’étais plus dans la réalité des jeunes enfants de 0 à 5 ans.

Mais les ados, c’est une tranche d’âge que j’ai toujours appréciée et aimée. Je trouve qu’on ne les entend pas assez. On les juge beaucoup.

Quand j’ai vu que mon histoire sortait de manière sombre parce que je ne m’étais pas censurée, je me suis dit que c’était plus pour les 13-17 (ans).

C’était important pour toi que ton projet soit vraiment un rendez-vous quotidien?

EO: Oui! Pour moi, oui il y a l’histoire et le livre, mais ça allait de pair avec le concept de se créer une communauté, de jaser, d’avoir rendez-vous tous les jours. C’est important pour moi.

À tous les jours, à 16h15, sur le compte Instagram du livre, je suis en direct. Il y a de plus en plus de jeunes. Ils sont super interactifs. Ils posent des questions. On échange sur le chapitre de la veille. Ça fait un rendez-vous à tous les jours où on discute.

Mais il faut les trouver, les jeunes, parce qu’ils ne sont pas sur Facebook, et moi je ne suis pas sur Snapchat. Le lundi et le mardi (NDLR: de la semaine dernière), j’avais quelques centaines de jeunes qui avaient commencé à lire. Mais je me disais: il me semble qu’il y a une place où je pourrais aller les chercher plus rapidement. Je suis allée sur TikTok.