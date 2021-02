Langues officielles: un plan de match avant la modernisation de la loi

OTTAWA – La ministre des Langues officielles, Mélanie Joly, dépose ce vendredi son document qui doit jeter les bases d’une réforme des langues officielles pour les 50 prochaines années. Elle promet un projet de loi cette année, sans s’avancer sur un échéancier précis.

La Presse Canadienne a pu consulter une ébauche du document d’une trentaine de pages, intitulé “Français et anglais: vers une égalité réelle des langues officielles au Canada”.

Outre les dispositions entourant la langue de travail dans le secteur privé, le gouvernement propose des réformes dans des domaines allant de l’immigration à la sélection des juges de la Cour suprême, en passant par l’octroi de nouveaux pouvoirs au commissaire aux langues officielles.

La ministre Joly veut ainsi consolider la nouvelle vision du gouvernement libéral qui tient compte du statut minoritaire du français au Canada et en Amérique du Nord, et qui s’engage à protéger et à promouvoir le français non seulement à l’extérieur du Québec, mais également au Québec.

“Pour nous, c’est une priorité. On l’avait mis dans le discours du Trône. Là, on arrive avec un document de réforme qui est ambitieux, c’est une réforme qui est robuste et ça va continuer d’être une priorité. Ce n’est pas un document de consultation, c’est un plan de match”, soutient la ministre Joly en entrevue.

Mais voilà, le plan de match sera accompagné de la formation d’un groupe d’experts chargé de lui faire des recommandations en 60 jours. Ce n’est qu’ensuite que la ministre estime qu’elle pourra présenter la modernisation de la Loi sur les langues officielles tant attendue.

“Mon objectif, c’est de déposer un projet de loi au cours de 2021. Plus la réforme est bien accueillie, plus on peut aller rapidement”, maintient la ministre.

Langue de travail et immigration

Il est prévu que le gouvernement fédéral s’inspire du Québec pour le respect de la langue du travail, mais la ministre Joly veut également agir sur le front de la sélection et l’intégration des nouveaux arrivants.

Le document propose que la future Loi sur les langues officielles encadre une politique d’immigration francophone qui viendrait soutenir la francisation des nouveaux arrivants hors Québec. “Il y a déjà un appui des provinces et des territoires pour que ce soit le cas”, affirme Mme Joly.

L’idée est de maintenir le poids démographique de la population francophone hors Québec, qui diminue d’année en année. Il était de 3,9 % en 2011 et pourrait baisser à 3 % d’ici 2036 selon de récentes projections de Statistique Canada. Le gouvernement fédéral vise plutôt 4,4 % grâce à l’immigration.