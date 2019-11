C'est un départ pour Opération Nez rouge!

Opération Nez Rouge Cette année, le porte-parole de la campagne est l'humoriste et animateur Alexandre Barrette.

La 36e campagne annuelle de l’Opération Nez rouge débute ce vendredi; elle se déroulera jusqu’au 31 décembre, dans une soixantaine de secteurs du Québec.

L’Opération Nez rouge est un service de raccompagnement à domicile pour les automobilistes qui ont consommé de l’alcool.

Deux bénévoles de l’Opération se rendent là où se trouve l’automobiliste et sa voiture. L’un d’eux conduit le véhicule de la personne jusque chez elle, ce qui permet à cette dernière un retour sécuritaire à la maison et de contribuer avec un don à venir en aide à un organisme dédié à la jeunesse ou au sport amateur.

Le bénévole est ensuite ramené par son collègue qui suivait avec une autre automobile.

L’Opération Nez rouge a été lancée à Québec en 1984, mais depuis, elle a été implantée ailleurs au Québec et dans six autres provinces du Canada. L’an dernier, les bénévoles ont effectué plus de 73 000 raccompagnements au Canada, dont près de 56 000 au Québec.

Les personnes qui désirent faire appel aux bénévoles peuvent composer le 1-866-DESJARDINS ou utiliser l’application mobile gratuite.