Juan Aunion / EyeEm via Getty Images

Juan Aunion / EyeEm via Getty Images

«Les oligosaccharides ont des rôles importants dans le système immunitaire, le développement du système nerveux et la croissance des bébés, a expliqué la docteure Mélanie Henderson, du CHU Sainte-Justine. Le 3′-SL est un oligosaccharide qu’on trouve de façon importante tant dans le lait maternel humain que le lait des souris.»

Cela a eu un impact positif sur la santé des petites souris, démontrant que le lait était responsable des bienfaits et qu’il ne s’agissait pas seulement d’une question d’hérédité.

Qui plus est, les bébés des souris incapables d’exprimer le 3′-SL dans leur lait n’avaient pas une meilleure santé cardiométabolique même si leurs mères avaient été actives physiquement.

«L’étude suggère donc que l’activité physique chez la maman souris va améliorer ou augmenter la quantité d’expression de ce 3′-SL dans le lait maternel, et c’est ce qui mène à une amélioration de la santé cardiométabolique chez les bébés», a précisé la docteure Henderson.

Cavan Images via Getty Images

Cavan Images via Getty Images

Celles qui faisaient le plus de pas par jour avaient une plus grande quantité de 3′-SL dans leur lait maternel et même un niveau modéré d’activité physique (comme une balade quotidienne) semblait suffisant.