Non, le lait chaud n'aide pas à mieux dormir

Et manger de la dinde, ça fait dormir ?

La dinde, comme le lait, contient du tryptophane. Mais avec elle comme avec le lait, le tryptophane risque peu de se rendre au cerveau pour provoquer le sommeil. De plus, les quantités de tryptophane contenues dans la dinde restent minimes (350 milligrammes par portion de 100 grammes, alors qu’un supplément contient de 500 à 2000 grammes). D’ailleurs, le poulet, le bœuf, les œufs et les bananes contiennent eux aussi du tryptophane et pourtant, sont rarement soupçonnés d’induire l’assoupissement. Le jambon, le fromage et le tofu contiennent même plus de tryptophane que la dinde !

Vous vous endormez après la dinde à Noël ? C’est probablement le résultat de la combinaison d’un repas copieux et de la consommation d’alcool…