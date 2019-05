«Quand on n’a plus de droit et de liberté, M. le président, c’est une licence pour discriminer, a déclaré Marc Tanguay. La Commission des droits de la personne a souligné que le recours à la cause dérogatoire, même appliquée de manière ciblée, c’est un geste grave qui doit être justifié par des circonstances exceptionnelles.

«La ministre de la Justice peut-elle nous instruire sur les circonstances exceptionnelles qui feraient présentement rage au Québec et qui justifieraient la mise au rancart de nos droits et libertés?»