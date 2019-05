QUÉBEC — L’historien et sociologue Gérard Bouchard a fait savoir mercredi qu’il se rallierait au projet de loi 21 si le gouvernement parvenait à invoquer ne serait-ce qu’un seul «motif supérieur» justifiant d’interdire aux enseignants le port de signes religieux.

Le témoignage de M. Bouchard, coauteur du fameux rapport Bouchard-Taylor, était fort attendu au Jour 2 des consultations particulières sur le projet de loi, qui vise à ériger la laïcité au rang de valeur fondamentale du Québec et à interdire le port des signes religieux à plusieurs catégories d’employés de l’État en position d’autorité, dont les enseignants.

La veille, son ancien confrère, le philosophe Charles Taylor, avait descendu en flammes le projet de loi, disant craindre pour l’intégration des immigrants.

Selon M. Bouchard, le gouvernement pourrait supprimer des droits fondamentaux des enseignants à la condition de prouver, par exemple, que le port de signes religieux:

s’accompagne de prosélytisme;

qu’il entrave la démarche pédagogique;

qu’il entraîne une forme d’endoctrinement chez les élèves;

qu’il traumatise des élèves;

qu’il engendre des conflits qui perturbent le milieu de travail.

À l’heure actuelle, aucun de ces motifs ne peut être invoqué, car aucun n’a été démontré sur la base de données empiriques rigoureuses, a-t-il déploré lors de son passage à l’Assemblée nationale. Entre-temps, le projet de loi ne fait que nuire à l’image du Québec à l’étranger, estime-t-il. «On n’a pas l’air d’une société décente», soutient Gérard Bouchard.

Il a argué par ailleurs qu’il est de plus en plus difficile de légiférer sur les signes religieux. En France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni par exemple, des musulmans de seconde génération prennent leurs libertés par rapport au Coran et redéfinissent les choses à leur façon.

«Si bien qu’on en arrive à imaginer des signes religieux qui n’existaient pas avant, qui n’étaient jamais mentionnés dans les grands codes et on se retrouve avec des gens qui adhèrent à certaines religions et qui considèrent que porter un médaillon, un macaron, un t-shirt avec une certaine effigie, un tatouage, etc., c’est quelque chose qui est attaché intimement à leur religion.»