Lady Gaga s’affiche avec son nouvel amoureux

La star a publié une photo d’elle enlaçant le philanthrope et chef d’entreprise Michael Polansky, sur un bateau.

Lady Gaga a enflammé les réseaux sociaux en publiant une photo d’elle et de son nouvel amoureux sur Instagram, ce lundi 3 février. Mais malgré ce que tous les fans de A Star Is Born souhaitaient ardemment, il ne s’agit malheureusement pas du beau Bradley Cooper .

«Nous avons eu beaucoup de plaisir à Miami. Plein d’amour à mes petits monstres et à mes fans, vous êtes les meilleurs!» a-t-elle écrit, après avoir assisté au Super Bowl.

Les deux tourtereaux s’étaient d’ailleurs affichés ensemble, dimanche, lors du mythique match de football.

Les rumeurs allaient bon train sur une possible liaison entre les deux vedettes du film A Star Is Born, sorti en 2018, surtout après leur prestation aux Oscars. Mais Lady Gaga et Bradley Cooper ont toujours nié avoir eu une relation amoureuse.

Selon le site américain Page 6, Michael Polansky est un homme d’affaires diplômé d’Harvard. Il est PDG de Parker Group, qui regroupe différentes initiatives de charité et d’affaires menées par Sean Parker, le co-fondateur de Facebook.