C’est avec une émotion non dissimulée que Lady Gaga et Jennifer Lopez ont chanté lors de l’investiture de Joe Biden, 46e président des États-Unis , ce mercredi. Une journée qui voit Kamala Harris devenir la première femme à accéder à la vice-présidente des États-Unis.

Après l’hymne américain, c’est Jennifer Lopez qui a succédé à Lady Gaga. Elle a interrompu sa prestation de «This Land is your Land» pour s’exprimer en espagnol. Un symbole très fort pour la communauté conspuée par l’ex-président Donald Trump.

«Quel honneur de passer quelques instants avec ces braves hommes et femmes. Merci pour votre service et votre sacrifice. Je vous honore aujourd’hui et tous les jours. Demain, je chante pour vous et tous les Américains.»