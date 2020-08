Lacunes observées en pandémie: QS veut favoriser la cohabitation intergénérationnelle

Yulia Shaihudinova via Getty Images

MONTRÉAL — La pandémie de COVID-19, la crise qu’elle a provoquée dans les CHSLD du Québec et le confinement dur pour le moral des aînés ont mis en lumière certaines lacunes qui incitent Québec solidaire à proposer certaines solutions.

La députée de Taschereau Catherine Dorion suggère de faciliter la cohabitation intergénérationnelle en créant un programme de subvention uniformisé pour la construction ou la rénovation de résidences intergénérationnelles.

Des municipalités octroient déjà des permis pour la construction de maisons intergénérationnelles, mais Québec solidaire lance aussi l’idée d’un projet pilote de coopérative intergénérationnelle, qui rassemblerait des logements et des activités d’entraide pour les aînés et pour les jeunes.

«Beaucoup de familles aimeraient avoir les moyens de faire cohabiter plusieurs générations dans un même lieu. Pour les parents, c’est un gros coup de pouce d’avoir auprès d’eux des aînés qui peuvent surveiller les enfants ou aider avec les devoirs. Pour les aînés, avoir sa famille proche, c’est un rempart de plus contre l’isolement», souligne la députée de Taschereau, dans un communiqué.

«Le Québec est l’une des sociétés qui vieillit le plus vite au monde et pourtant on n’a aucune vision politique enthousiasmante pour tirer parti de cet état de fait. Il faut arrêter de voir les aînés comme des encombrants qu’il faut ‘placer’ quelque part», poursuit Mme Dorion.

La députée de Québec solidaire propose aussi la mise en place de programmes permettant de faciliter l’implication bénévole des aînés, en particulier dans les Centres de la petite enfance (CPE), les écoles, l’offre de loisirs des municipalités et les organismes communautaires.

