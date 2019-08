Lac-Mégantic: les trains ne seront plus stationnés en haut de la pente

Chris So via Getty Images

LAC-MÉGANTIC, Qc — Les gouvernements du Canada et du Québec annoncent le déplacement des activités ferroviaires de Nantes et de Frontenac, dans les Cantons-de-l’Est, vers le parc industriel de Lac-Mégantic afin d’éliminer l’entreposage et le triage de wagons dans ces deux localités.

Les activités présentement effectuées à Nantes et Frontenac seront intégrées aux plans et devis du projet global de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic.

Les deux gouvernements estiment que cette décision répond aux demandes des citoyens et des maires de Lac-Mégantic, de Nantes et de Frontenac et que la sécurité de l’exploitation ferroviaire et du transport des marchandises dangereuses sera optimisée.

Actuellement, les trains sont stationnés en haut de la pente menant à Lac-Mégantic. Le déplacement du triage éliminera ce problème.

La tragédie ferroviaire de juillet 2013 a été causée par un convoi de pétrole brut qui avait été stationné à Nantes, en haut de la pente. Le train mal immobilisé a ensuite dévalé la côte avant de dérailler à haute vitesse à Lac-Mégantic et de causer un incendie qui a fait 47 morts et causé la destruction du centre-ville.

Le financement du déplacement des activités ferroviaires de Nantes et de Frontenac vers le parc industriel de Lac-Mégantic sera assumé à 60 pour cent par le gouvernement du Canada et 40 pour cent par le gouvernement du Québec.

La Ville de Lac-Mégantic avait affirmé que ce déplacement des activités ferroviaires de triage et d’entreposage faisait consensus dans la région.