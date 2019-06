Mégantic: pour une commission d'enquête sur la sécurité ferroviaire

AFP via Getty Images

AFP via Getty Images Image du train pétrolier à l'origine du déraillement dévastateur qui a fait 47 victimes à Lac-Mégantic il y a six ans.

Les deux auteurs, Anne-Marie St-Cerny et Bruce Campbell, ont soulevé d’importantes questions dans leurs enquêtes, qui demeurent toujours sans réponses.

Monsieur le ministre, cette tragédie était prévisible et surtout évitable. Arrêtez de prétendre que l’enquête du Bureau de la sécurité des transports (BST) a déterminé toutes les causes de la tragédie!

Vos propos ont suscité beaucoup de colère. Les pétitionnaires, le conseil municipal de la ville de Lac-Mégantic et l’Assemblée nationale du Québec demandent cette commission d’enquête et ne sont surtout pas des conspirationnistes.

Ils présentaient une pétition signée par plus de 3500 personnes. La journée même, vous avez accusé les signataires d’être des adeptes de théories du complot.

Le 4 juin dernier, des membres de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic, entourés de deux auteurs de livres d’enquête sur la tragédie ferroviaire, sont venus sur la colline pour la troisième fois en trois ans demander une commission d’enquête publique sur la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013.

Combien y a-t-il de personnes à Transports Canada qui ont pour fonction d’inspecter plus de 46 000 kilomètres de voies ferrées?

Si une loi oblige les compagnies à appliquer un plus grand nombre de freins à main, pourquoi un déraillement identique à celui de Mégantic est-il encore survenu, tuant trois personnes en Colombie-Britannique en février dernier?

Pourquoi les incidents ferroviaires, accidents et déversements ont-ils augmenté de façon fulgurante depuis Mégantic?

Comment se fait-il que l’enquête initiale ait identifié six causes de la tragédie liées à l’équipage d’un seul membre, toutes effacées du rapport final?

Le rapport du BST est muet sur ces questions, alors que des trains remplis de pétrole sont de plus en plus nombreux à sillonner le Québec et traverser nos villes.

Une commission d’enquête publique peut obliger des témoins à comparaître sous serment, à subir un interrogatoire. Elle peut déterminer qu’il y a eu inconduite, elle peut adresser un blâme contre des personnes ou des organismes. Et surtout, elle peut formuler des recommandations pour réformer les politiques en vigueur et améliorer la sécurité ferroviaire.

Une commission d’enquête publique permettrait plus de transparence dans la gestion de Transports Canada et donnerait un sens plus large à la tragédie de Lac-Mégantic.

Avec toutes ces questions sans réponses, monsieur le ministre, n’y a-t-il pas matière à réfléchir plutôt que traiter les citoyens de Mégantic et les parlementaires québécois de complotistes?