Ce lac du Groenland s'est «vidé» en quelques heures sous les yeux des scientifiques

Il n’aura fallu que cinq heures à ce lac de la banquise du Groenland pour que les deux tiers de sa masse disparaissent. Un phénomène directement lié au réchauffement climatique qu’ont pu également observé Mike Horn et Borge Ousland lors de leur récente expédition périlleuse au pôle Nord.

Cependant, comment expliquer la disparition d’environ 5 millions de litres d’eau en seulement quelques minutes? Dans cette étude publiée sur le site de la PNAS (Proceedings of the National Academy of Science) ce lundi 2 décembre, des scientifiques américains ont fait le bilan de centaines d’images capturées le 7 juillet 2018 à l’aide d’un drone afin d’éclaircir le processus opéré lorsque le lac se vide.

Des relevés précieux puisqu’ils n’en existent que très peu dans cette région du monde.