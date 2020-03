«La vraie nature»: Sébastien Benoît et l'impact de «La poule aux oeufs d'or»

Julien Faugère via Facebook/La vraie nature

Julien Faugère via Facebook/La vraie nature

Sébastien Benoît était de passage au chalet de La vraie nature dans l’édition diffusée ce dimanche 29 mars, et l’animateur a été appelé à dresser le bilan de son parcours, et à parler de l’impact que La poule aux oeufs d’or a eu sur sa carrière.

La carrière de Sébastien Benoît a atteint de nouveaux sommets en 2003, lorsqu’il a remplacé Véronique Cloutier à la barre de la très populaire émission La fureur. L’animateur a aussitôt senti qu’il était «réellement à sa place» et qu’il venait de passer dans «les ligues majeures».

Par la suite, l’histoire s’est répétée pour le principal intéressé, qui a souvent repris la barre d’émissions déjà existantes plutôt que de se voir proposer des projets originaux.

«J’ai souvent remplacé des gens. Je suis le deuxième animateur de La fureur, je suis le quatrième animateur d’Occupation Double. C’est vrai qu’un moment donné, ça me boguait. Pourquoi on ne m’offre pas d’émission originale? Pourquoi on ne m’en offre pas tant que ça des gros plateaux comme ça?» s’est questionné Sébastien Benoît.

Ce dernier a ensuite parlé d’un article de Marc Cassivi qui posait la question à savoir s’il était multitalentueux ou simplement éparpillé.

«On dirait que dans ma tête, je n’ai pas envie d’être dans une case. Je ne me suis pas posé de question», a-t-il répondu lorsque Jean-Philippe Dion a souligné que lorsqu’on peut tout faire, on ne pense pas nécessairement à nous pour exécuter un mandat précis.

La poule aux oeufs d’or

Lorsque La poule aux oeufs d’or lui a été offerte, le premier réflexe de Sébastien Benoît a été de penser qu’on lui offrait encore de «prendre le show de quelqu’un». Ce dernier s’est néanmoins ravisé rapidement, ayant un fort intérêt pour ce nouveau contrat.

«C’est sûr que tu te dis: “La poule, c’est peut-être un peu vieux”. Il y a quand même un public plus âgé qui la regarde. Mais c’est mon ami Christian qui m’a dit: ”Ça fait 24 ans que tu fais ce job-là. Ce n’est pas ça qui va définir ta carrière. Ça te tente de le faire? Va passer l’audition”», a-t-il expliqué.

«Il y a quelque chose de vraiment chouette dans ce show-là, qui est juste du bonheur. Les candidats qui sont là, j’essaie de les couver le plus possible.»

Sébastien Benoît a d’ailleurs confirmé qu’il n’a jamais été aussi reconnu publiquement que depuis qu’il anime La poule aux oeufs d’or.

«Les gens me connaissaient avant. Mais là, ce n’est plus la même game. [...] La poule, c’était un moyen de revenir dans le spotlight», a expliqué celui qui anime également l’émission Coups de food sur les ondes de Zeste, mais qui n’attend plus qu’on lui propose l’animation d’une émission de variétés diffusée à heure de grande écoute sur une chaîne généraliste.

Humble et serein, Sébastien Benoît reconnaît et apprécie simplement le privilège d’avoir eu et de pouvoir poursuivre une telle carrière.

La vraie nature est diffusée le dimanche à 21h15, sur les ondes de TVA.