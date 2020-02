«La Voix»: le parcours inspirant d'une jeune femme autiste

Pour son audition, Tara Beauchamp a choisi la pièce Diva Dance, tirée du classique du cinéma de science-fiction The Fifth Element.

Malgré des prouesses vocales impressionnantes, aucun coach ne s’est retourné pour Tara.

Il faut dire que cette année plus que les précédentes, les coachs semblent à la recherche d’un coup de circuit qui pourra tourner abondamment sur les ondes radiophoniques.

Les candidats âgés de plus de 40 ans et ceux proposant des performances plus inusitées éprouvent énormément de difficultés à percer la carapace de Garou, de Coeur de Pirate, de Pierre Lapointe et de Marc Dupré.

Après la performance, Garou a déclaré avoir «choké».

Mais pour Tara Beauchamp, c’était tout de même mission accomplie.

«Ça faisait longtemps que je voulais chanter à la télé, et donner de l’espoir aux proches d’enfants autistes en leur montrant de ne pas voir leur diagnostic de façon négative», a-t-elle lancé avant de quitter le studio.

La Voix est diffusée le dimanche à 19h, sur les ondes de TVA.