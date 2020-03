«La Voix»: la phase des directs reportée

TVA et Productions Déferlantes confirment, ce jeudi 19 mars, que l’enregistrement et la diffusion des quatre directs de l’émission La Voix seront reportés en raison de l’actuelle pandémie de COVID-19.

Les directs de la huitième saison de La Voix devaient être diffusés à compter du 12 avril. Par souci de continuité, la production a également décidé de repousser la diffusion de l’épisode des Chants de bataille du 5 avril à la semaine qui précédera l’éventuelle présentation des directs.

La Voix prendra donc une pause après la diffusion de la dernière phase des duels, qui sera présentée le dimanche 29 mars.

«La production d’un tel variété requiert notamment la contribution d’environ 150 employés à chaque Direct, en plus des journées prévues pour les pilotes et les répétitions, et ce sans compter sur la participation des quatre Coachs, de l’animateur Charles Lafortune, des candidats, de leurs familles et des artistes invités. Dans les circonstances, et étant donné que les équipe travaillent déjà à la préparation de cette étape importante de la compétition, une décision était essentielle à ce stade-ci», a expliqué la production, par voie de communiqué.

La Voix est diffusée le dimanche à 19h, sur les ondes de TVA.