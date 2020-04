«La Voix»: même en pause, les candidats poursuivent l'aventure

Même si la huitième saison de La Voix a été mise sur pause pour une durée indéterminée en raison de la pandémie de COVID-19, certains candidats ont décidé de faire plaisir au public en poursuivant l’aventure à leur façon.

«Nous sommes plusieurs participants de La Voix à s’être regroupés avant les règles de confinement afin d’enregistrer des reprises de chansons populaires. Sachant que l’émission La Voix est suspendue jusqu’à nouvel ordre, nous avons pris l’initiative d’offrir aux fans de l’émission une chanson chaque semaine dans la plage horaire habituelle, soit les dimanches à 19h, et cela pour les deux prochains mois», nous a expliqué Raff Pylon, membre de l’équipe de Marc Dupré.

Pour la première de cette série de vidéos, Raff Pylon s’est joint à Francis Degrandpré et Louis-David Leclerc pour offrir une excellente reprise de la chanson Old Town Road de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus.

Rappelons que l’épisode des Chants de bataille, qui a déjà été enregistré, sera diffusée une semaine avant l’éventuel retour en ondes de l’émission pour le début de la phase des directs.