Voici votre chance de voir (ou revoir) la série «La vie, la vie»

La mythique série québécoise La vie, la vie sera de retour sur les ondes télévisuelles à compter du 20 janvier prochain, a annoncé Radio-Canada ce lundi.

Les trois saisons de la première série de l’auteur et romancier Stéphane Bourguignon (Tout sur moi) seront proposées à raison de deux épisodes par semaine, les mercredis soirs à compter de 19h, sur les ondes d’ICI ARTV.

Mettant en vedette Patrick Labbé, Julie McClemens, Vincent Graton, Macha Limonchik et Normand Daneau, la comédie dramatique au ton à la fois réaliste et éclaté explorait les liens d’amitié d’un groupe de trentenaires, solidaires aussi bien dans les hauts et les bas de leurs vies professionnelles et sentimentales.

Au cours de sa diffusion, entre 2001 et 2002, La vie, la vie s’est méritée pas moins de 12 prix Gémeaux, dont celui de Meilleure série dramatique, en plus de récompenser le travail aux textes et à la réalisation et de valoir à Julie McClemens le prix de Meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique.