«La vie compliquée de Léa Olivier»: repartir à zéro

Les abonnés du Club illico peuvent visionner dès maintenant la première saison de l’adaptation télévisuelle de la série de livres jeunesse La vie compliquée de Léa Olivier, de l’autrice Catherine Girard-Audet.

C’est la jeune comédienne Laurence Deschênes (Épidémie, O’) qui prête ses traits au personnage titre dans cette série de 12 épisodes de 30 minutes, écrits par Rachel Cardillo et réalisés par Martin Cadotte.

La série débute alors que Léa Olivier et sa famille quittent la petite municipalité de Sainte-Marie pour s’établir, cinq heures de route plus loin, à Montréal.

Pour Léa, c’est le début d’une nouvelle vie, dans une nouvelle ville et, surtout, dans une nouvelle école. La vie compliquée de Léa Olivier explore dès lors les rencontres, les angoisses et les difficultés avec lesquelles doit soudainement jongler la jeune héroïne, entre sa relation longue distance avec son amoureux Thomas (Thomas Delorme), la fille populaire de l’école qui l’a prise en grippe, et le simple fait d’être «la petite nouvelle».