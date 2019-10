La vie après un AVC à 34 ans: «il y a tellement de deuils à vivre»

Au début, j’avais de la compassion de la part des gens parce que j’étais dans une période de crise, à l’hôpital. J’avais l’air malade. Ensuite, au retour à la maison, on a pris soin de moi. Mais quand ça fait trois mois, six mois, mes proches se disaient que j’étais revenue comme avant et que j’étais correcte.

J’ai dû réapprendre à marcher, parce que j’ai été alitée tellement longtemps que j’ai perdu toute ma masse musculaire. Je ne savais même pas si j’avais le droit de conduire. Je n’ai pas été prise en charge par un médecin. On ne m’a pas expliqué ce que c’est un AVC , ce qui s’en venait après. J’étais dans le néant. Je me suis sentie abandonnée par le système. Il a fallu que je me débrouille.

J’ai donc été opérée le jour de mes 34 ans. En faisant des scans, ils se sont rendu compte qu’il y avait un deuxième anévrisme, dans le cerveau. À l’époque, la seule solution était d’ouvrir le crâne; j’ai donc refusé l’opération. J’ai été hospitalisée pendant un mois et on m’a ensuite retournée à la maison. Je vis avec un anévrisme au cerveau depuis plus 13 ans. Aujourd’hui, la médecine permet l’opération par l’artère fémorale; je suis en attente d’être opérée.

J’ai eu le malheur d’aller dans la rivière et ensuite, j’ai mis le pied dans le spa. Ça a causé un choc thermique et j’ai eu une rupture d’anévrisme. Je me suis retrouvée à l’hôpital. Les médecins ne comprenaient pas ce qui se passait. Une femme en santé sans antécédent. Ils ont finalement vu que c’était une hémorragie cérébrale.

J’étais chef d’entreprise avec ma mère dans le domaine des assurances. À mon retour de vacances en 2006, j’avais un colloque avec elle à Mont-Tremblant. On a décidé d’aller au spa avant que les formations commencent. J’étais en forme et je me sentais bien, cette journée-là.

Mais j’avais des séquelles cognitives, comme des pertes de mémoires à court terme, un manque de concentration et de la fatigue cérébrale. Et les séquelles cognitives, c’est un handicap invisible, donc on a moins de compassion et d’empathie de la part des gens. L’aide s’est retirée. Mais j’avais besoin d’aide.

La vie après l’AVC est beaucoup plus difficile que de vivre l’AVC en tant que tel: il y a tellement de deuils à vivre. Tu te retrouves seul avec ton incompréhension de ce qui t’arrive et tu dois réapprendre à gérer tes émotions. Beaucoup de gens prennent leur distance pendant cette période d’adaptation parce qu’ils ne comprennent plus qui tu es. Ils espèrent encore que tu redeviennes comme avant. Ils oublient que c’est le cerveau qui a été atteint, qu’il faut être patient et lui donner du temps pour guérir.

Ce qui me motivait à me rétablir, c’était de reprendre mon entreprise. Ma mère devait prendre sa retraite le mois suivant mon AVC. Je lui ai demandé de me donner deux ans pour que je réapprenne à lire et tout ce qu’il fallait pour pouvoir travailler. J’étais tellement convaincante qu’elle a finalement accepté. J’ai pu avoir l’aide d’un ergothérapeute pour essayer de reprendre mes fonctions.

J’étais associée avec des actionnaires d’une autre entreprise et eux, ils n’étaient pas tellement enchantés à l’idée que je revienne. Je n’avais pas l’énergie pour aller en cour mais disons que j’ai dû faire valoir mes droits auprès d’eux. J’ai entre autres découvert qu’ils changeaient mes mots de passe. Et après ça, ils me disaient: «Tu vois: tu oublies». C’est un monde d’argent, un monde difficile. Finalement, je leur ai tout laissé. Je leur ai juste demandé de me donner ma clientèle et je me suis organisée avec le reste.

Les cinq premières années ont été très difficiles parce que j’avais des comportements inhabituels. Quand tu ris, tu ris trop fort; ça dérange les gens. Quand tu es fâché, tu es très fâché.

Une fois, je suis allée manger au restaurant avec ma mère. Il y avait un couple à côté de nous qui parlait plus fort. Ils me déconcentraient. Je me suis levée et je suis allée leur dire de se taire. Aussi, quand quelqu’un me suivait trop proche en auto, en arrivant au stop je débarquais et je lui demandais d’arrêter de me suivre.

Un mois avant mon AVC, je venais de rencontrer un homme. J’étais tombée en amour, mais vraiment en amour, pour la première fois de ma vie. Quand je me suis réveillée, je ne le reconnaissais pas. Il ne comprenait pas. Ç’a été un choc pour lui.