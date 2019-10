La vie après la défaite: les défis des députés sortants

M. Murphy, qui avait été maire de Moncton avant de se lancer en politique fédérale, est maintenant capable d’en rire. Mais il connait bien la souffrance — financière et autre — occasionnée par le fait d’être chassé sans cérémonie du Parlement.

Plus de 1500 candidats ont été défaits aux élections fédérales de lundi, dont 49 députés sortants. Un groupe d’ex-parlementaires veut maintenant soutenir ces anciens élus afin de déterminer la marche à suivre.

Pour les élus fédéraux, la défaite rime avec la perte d’un emploi, d’un certain statut social et d’une vie quotidienne hautement structurée. Les téléphones portables sont coupés, les chèques de paie cessent d’arriver, les données de connexion ne fonctionnent plus et tout le monde a hâte qu’ils cèdent leur place. Ils doivent mettre la clé sous la porte d’au moins deux bureaux, ils ont des tonnes de paperasse à gérer et des piles de dossiers à archiver ou à déchiqueter.

Tout le monde réagit différemment, mais pour certains, «c’est comme un genre de stress post-traumatique», affirme Dorothy Dobbie, l’ancienne députée conservatrice de Winnipeg-Sud qui a été emportée par la vague libérale lors des élections de 1993 et qui préside maintenant de l’Association canadienne des ex-parlementaires.

Le taux de roulement à la Chambre des communes est parmi les plus élevés du monde parlementaire: la colline du Parlement perd généralement 30 pour cent de ses élus après un scrutin, si l’on comprend ceux qui choisissent de ne pas briguer un nouveau mandat.

Et beaucoup affirment que davantage pourrait être fait afin d’atténuer le bouleversement physique et émotionnel qui s’ensuit.

Comme un deuil

«Je me sentais comme si j’étais en deuil. C’était comme la mort de quelque chose. J’étais extrêmement en colère. J’étais déprimée. Je pleurais. Je ne voulais voir personne», raconte Hélène LeBlanc, une ancienne députée néo-démocrate qui a perdu son siège à Montréal en 2015.

L’Association canadienne des ex-parlementaires (ACEP), constituée par une loi du Parlement de 1996, lance le tout premier programme officiel de mentorat de députés sortants, mettant des candidats récemment battus en lien avec d’anciens parlementaires qui peuvent leur offrir écoute et compassion. L’association travaille également avec la Chambre des communes afin d’améliorer les dispositions et les services de transition de carrière.

«J’ai vu à quel point un deuil politique peut être dévastateur», rapporte Joe Jordan, député libéral de la circonscription ontarienne de Leeds—Grenville de 1997 à 2004. «J’ai vu l’impact sur la vie des gens et c’est tragique, des tentatives de suicide et des suicides réussis.»

Les députés défaits ne disposent que de 21 jours pour compléter une longue liste de tâches post-mandat.