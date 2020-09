La sécurité sera renforcée près de la Colline du Parlement

Grant Faint via Getty Images

Grant Faint via Getty Images

OTTAWA — Le Service de protection parlementaire intensifie sa présence dans le secteur du Parlement canadien à la suite de plusieurs signalements récents de harcèlement.

L’agence, dont le mandat est de protéger la Colline du Parlement, n’exprimera aucun commentaire sur sa stratégie.

Le NPD a dit avoir dénoncé vendredi un incident de ce genre.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des images d’un individu demandant au chef néo-démocrate Jagmeet Singh s’il voulait bien se laisser arrêter avant de lui dire qu’ils se reverront pour «une nouvelle danse».

«Nous avons signalé l’incident au Service de protection parlementaire, a déclaré le directeur des communications du NPD, George Soule. Au-delà de ça, nous n’avons plus rien à ajouter.»

Le service de protection, qui relève de la Gendarmerie royale du Canada et assure la sécurité de la colline du Parlement et de l’enceinte parlementaire environnante, a déclaré qu’il était au courant de l’incident impliquant M. Singh et «collaborait étroitement avec ses partenaires de sécurité».